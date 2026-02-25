Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Composto rialzo per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,21%.
Il grafico attuale del FTSE Mid Cap evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 59.355. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 60.001. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 59.047.
