BCE modifica orientamenti su politica monetaria per consentire prestiti a banche in risoluzione

(Teleborsa) - La Banca centrale europea
(BCE) ha pubblicato oggi alcune modifiche ai propri orientamenti sull'attuazione della politica monetaria
nell'Eurosistema, applicabili a partire dal 30 marzo 2026.
In primis, l'accesso alle operazioni di politica monetaria
dell'Eurosistema sarà ripristinato per le entità soggette a un programma di risoluzione basato su una strategia di risoluzione bancaria aperta
, a condizione che soddisfino determinate condizioni. Ad esempio, l'autorità di vigilanza deve confermare che la controparte rispetti i requisiti minimi regolamentari di fondi propri.
Inoltre, come annunciato a novembre 2024, alcune tipologie di asset temporanei saranno integrate nel quadro generale delle garanzie
, mentre altre non saranno più utilizzate come garanzia. Ciò contribuisce a migliorare l'armonizzazione del quadro delle garanzie.
Per proteggere l'Eurosistema da potenziali cali del valore delle garanzie in caso di shock di transizione climatici avversi, verrà introdotto un fattore climatico
. Questa misura è stata annunciata a luglio 2025 e sarà applicabile a partire dal 15 giugno 2026.
Gli strumenti di debito internazionali
emessi presso depositari centrali internazionali in forma completamente dematerializzata o in qualsiasi altra forma che non si basi su titoli globali fisici saranno ammissibili come garanzia dell'Eurosistema, a condizione che soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità. L'Eurosistema si riserva il diritto di verificare che tali strumenti non diano origine a rischi sostanziali che potrebbero incidere sui diritti dell'Eurosistema in qualità di detentore della garanzia.