BCE modifica orientamenti su politica monetaria per consentire prestiti a banche in risoluzione

(Teleborsa) - La(BCE) ha pubblicato ogginell'Eurosistema, applicabili a partire dal 30 marzo 2026.In primis, l'dell'Eurosistema sarà ripristinato per le entità soggette a un programma di risoluzione basato su una strategia di, a condizione che soddisfino determinate condizioni. Ad esempio, l'autorità di vigilanza deve confermare che la controparte rispetti i requisiti minimi regolamentari di fondi propri.Inoltre, come annunciato a novembre 2024,, mentre altre non saranno più utilizzate come garanzia. Ciò contribuisce a migliorare l'armonizzazione del quadro delle garanzie.Per proteggere l'Eurosistema da potenziali cali del valore delle garanzie in caso di shock di transizione climatici avversi, verrà. Questa misura è stata annunciata a luglio 2025 e sarà applicabile a partire dal 15 giugno 2026.Gliemessi presso depositari centrali internazionali in forma completamente dematerializzata o in qualsiasi altra forma che non si basi su titoli globali fisici saranno ammissibili come garanzia dell'Eurosistema, a condizione che soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità. L'Eurosistema si riserva il diritto di verificare che tali strumenti non diano origine a rischi sostanziali che potrebbero incidere sui diritti dell'Eurosistema in qualità di detentore della garanzia.