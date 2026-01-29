Eurozona, crescita massa monetaria M3 rallenta a dicembre

(Teleborsa) - Rallenta la crescita dellanell'Eurozona nel mese di. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla(BCE), si attesta infatti aldal 3% del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti (3%).La crescita dei, in particolare i prestiti alle famiglie, si assesta adopo il +2,9% di ottobre, mentre i prestiti allesalgono deldal +3,1% del mese precedente.La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori,. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro delladella BCE.