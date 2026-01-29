Eurozona, crescita massa monetaria M3 rallenta a dicembre

(Teleborsa) - Rallenta la crescita della massa monetaria M3
nell'Eurozona nel mese di dicembre 2025
. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea
(BCE), si attesta infatti al 2,8%
dal 3% del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti (3%).
La crescita dei prestiti al settore privato
, in particolare i prestiti alle famiglie, si assesta a +3%
dopo il +2,9% di ottobre, mentre i prestiti alle imprese non finanziarie
salgono del 3%
dal +3,1% del mese precedente.
La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1
e M2
. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria
