Eurozona, crescita massa monetaria M3 rallenta a dicembre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Rallenta la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di dicembre 2025. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 2,8% dal 3% del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti (3%).

La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si assesta a +3% dopo il +2,9% di ottobre, mentre i prestiti alle imprese non finanziarie salgono del 3% dal +3,1% del mese precedente.

La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.

(Foto: © iloveotto/123RF)
