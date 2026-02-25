Milano 16:24
46.953 +0,65%
Nasdaq 16:24
25.261 +1,13%
Dow Jones 16:24
49.272 +0,20%
Londra 16:24
10.768 +0,82%
Francoforte 16:24
25.136 +0,60%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,72% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 46.986,01 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dello 0,72% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 46.986,01 punti.
