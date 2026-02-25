Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

(Teleborsa) - Avanza la compagnia elettronica tedesca
, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della società tech
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 246,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 239,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)