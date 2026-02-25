Milano 13:12
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

(Teleborsa) - Avanza la compagnia elettronica tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,34%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242,2 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 246,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 239,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
