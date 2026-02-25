Milano 13:12
47.110 +0,98%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:12
10.784 +0,97%
Francoforte 13:12
25.097 +0,44%

Francoforte: calo per Renk

Francoforte: calo per Renk
(Teleborsa) - Composto ribasso per Renk, in flessione del 2,56% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Renk è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 59,16 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 57,27. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
