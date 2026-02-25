Milano 13:13
47.103 +0,97%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:13
10.784 +0,97%
Francoforte 13:13
25.093 +0,43%

In evidenza St. James's Place sul listino di Londra

Grande giornata per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,88%.
