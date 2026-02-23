Londra: brillante l'andamento di St. James's Place

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di St. James's Place
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La situazione di medio periodo di St. James's Place
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13,18 sterline. Supporto visto a quota 12,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)