Londra: andamento sostenuto per St. James's Place

(Teleborsa) - Bene la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, con un rialzo del 2,98%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che St. James's Place mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,4%, rispetto a +2% del principale indice della Borsa di Londra).


Si indebolisce il quadro tecnico di St. James's Place, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 12,78 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 13,34. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 12,59.

