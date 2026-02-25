Londra: andamento sostenuto per St. James's Place

(Teleborsa) - Bene la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, con un rialzo del 2,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che St. James's Place
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,4%, rispetto a +2% del principale indice della Borsa di Londra
).
Si indebolisce il quadro tecnico di St. James's Place
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 12,78 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 13,34. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 12,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)