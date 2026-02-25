Milano 9:55
Londra: si concentrano le vendite su ConvaTec Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di prodotti e tecnologie medicali, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ConvaTec Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo di ConvaTec Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,493 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 2,429. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,557.

