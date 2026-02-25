Londra: si concentrano le vendite su ConvaTec Group

società di prodotti e tecnologie medicali

ConvaTec Group

FTSE 100

ConvaTec Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,493 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 2,429. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,557.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)