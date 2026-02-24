Milano 11:04
Migliori e peggiori
Londra: exploit di ConvaTec Group
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,75%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ConvaTec Group rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ConvaTec Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,35 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,534. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,254.

