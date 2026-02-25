Londra: in calo Hikma Pharmaceuticals

società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 2,00% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,35 sterline e primo supporto individuato a 16,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)