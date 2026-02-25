Milano 9:54
47.054 +0,86%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:54
10.765 +0,79%
25.036 +0,20%

Londra: in calo Hikma Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
Londra: in calo Hikma Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, in flessione del 2,00% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Hikma Pharmaceuticals rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Hikma Pharmaceuticals classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,35 sterline e primo supporto individuato a 16,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```