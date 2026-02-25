Londra: in calo Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari
, in flessione del 2,00% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Hikma Pharmaceuticals
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Hikma Pharmaceuticals
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 16,35 sterline e primo supporto individuato a 16,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)