Londra: Hikma Pharmaceuticals scende verso 13,06 sterline

Scende sul mercato la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che soffre con un calo del 16,95%.
