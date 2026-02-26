Milano 10:23
47.184 +0,03%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:23
10.819 +0,11%
Francoforte 10:23
25.132 -0,17%

Londra: i venditori si accaniscono su Hikma Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
Londra: i venditori si accaniscono su Hikma Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 16,95% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Hikma Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,84 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,06. L'equilibrata forza rialzista di Hikma Pharmaceuticals è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,62.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
