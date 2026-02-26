Londra: i venditori si accaniscono su Hikma Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 16,95% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Hikma Pharmaceuticals
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,84 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,06. L'equilibrata forza rialzista di Hikma Pharmaceuticals
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)