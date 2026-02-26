Londra: i venditori si accaniscono su Hikma Pharmaceuticals

società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 16,95% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,84 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,06. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)