Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Chiusura positiva per il Mercato americano trainato dalla tecnologia

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un guadagno in chiusura, con il Dow Jones che ha messo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.946 punti (+0,81%). In rialzo il Nasdaq 100 (+1,41%); con analoga direzione, sale l'S&P 100 (+0,94%). I titoli del software e della tecnologia hanno ripreso quota, con Oracle che ha guadagnato l'1,2% e ciascuno dei "Magnifici Sette" che ha chiuso in verde.

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+1,79%), finanziario (+1,68%) e telecomunicazioni (+0,97%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni industriali (-0,79%), beni di consumo per l'ufficio (-0,58%) e materiali (-0,43%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+3,74%), IBM (+3,60%), Salesforce (+3,41%) e Microsoft (+2,99%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Home Depot, che ha terminato le contrattazioni a -2,32%. Seduta negativa per Sherwin Williams, che mostra una perdita del 2,05%. Tentenna Boeing, con un modesto ribasso dell'1,30%. Giornata fiacca per Verizon Communication, che segna un calo dell'1,26%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Axon Enterprise (+17,56%), Thomson Reuters (+10,32%), MicroStrategy Incorporated (+8,82%) e Western Digital (+7,53%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su CoStar, che ha terminato le contrattazioni a -8,89%. Pessima performance per MercadoLibre, che registra un ribasso dell'8,05%. Sessione nera per Insmed, che lascia sul tappeto una perdita del 6,31%. Sotto pressione O'Reilly Automotive, che accusa un calo del 3,08%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Giovedì 26/02/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 206K unità)

Venerdì 27/02/2026
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti)

Lunedì 02/03/2026
15:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 52,4 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 52,6 punti)

Mercoledì 04/03/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili).
