Chiusura positiva per il Mercato americano trainato dalla tecnologia

(Teleborsa) -a, con ilche ha messo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.946 punti (+0,81%). In rialzo il(+1,41%); con analoga direzione, sale l'(+0,94%). I titoli del software e della tecnologia hanno ripreso quota, con Oracle che ha guadagnato l'1,2% eApprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,79%),(+1,68%) e(+0,97%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,79%),(-0,58%) e(-0,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,74%),(+3,60%),(+3,41%) e(+2,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,32%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,05%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,30%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,26%.(+17,56%),(+10,32%),(+8,82%) e(+7,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,89%. Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,05%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,31%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,08%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 206K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)15:45: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 52,6 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili).