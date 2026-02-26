Chiusura positiva per il Mercato americano trainato dalla tecnologia

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un guadagno in chiusur
a, con il Dow Jones
che ha messo a segno un +0,63%; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.946 punti (+0,81%). In rialzo il Nasdaq 100
(+1,41%); con analoga direzione, sale l'S&P 100
(+0,94%). I titoli del software e della tecnologia hanno ripreso quota, con Oracle che ha guadagnato l'1,2% e ciascuno dei "Magnifici Sette" che ha chiuso in verde
.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica
(+1,79%), finanziario
(+1,68%) e telecomunicazioni
(+0,97%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni industriali
(-0,79%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,58%) e materiali
(-0,43%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, United Health
(+3,74%), IBM
(+3,60%), Salesforce
(+3,41%) e Microsoft
(+2,99%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Home Depot
, che ha terminato le contrattazioni a -2,32%. Seduta negativa per Sherwin Williams
, che mostra una perdita del 2,05%. Tentenna Boeing
, con un modesto ribasso dell'1,30%. Giornata fiacca per Verizon Communication
, che segna un calo dell'1,26%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Axon Enterprise
(+17,56%), Thomson Reuters
(+10,32%), MicroStrategy Incorporated
(+8,82%) e Western Digital
(+7,53%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su CoStar
, che ha terminato le contrattazioni a -8,89%. Pessima performance per MercadoLibre
, che registra un ribasso dell'8,05%. Sessione nera per Insmed
, che lascia sul tappeto una perdita del 6,31%. Sotto pressione O'Reilly Automotive
, che accusa un calo del 3,08%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Giovedì 26/02/2026
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 206K unità) Venerdì 27/02/2026
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti) Lunedì 02/03/2026
15:45 USA
: PMI manifatturiero (preced. 52,4 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (preced. 52,6 punti) Mercoledì 04/03/2026
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili).