Prosegue in territorio positivo la seduta a Wall Street, bene il settore tech

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,52% a 49.431 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Sale il(+1,23%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,87%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,82%),(+1,50%) e(+0,58%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,02%),(-0,60%) e(-0,55%).L'attenzione del mercato resta rivolta ai conti di, attesi dopo la chiusura. Leindicano una crescita degli utili del 62% e dei ricavi del 68%. Il sentiment è sostenuto anche dai recenti accordi trae dalle nuove partnership di, che hanno placato i timori di disruption nelPermane nel frattempo l'incertezza suidopo ildel Presidente, il quale ha difeso la sua agenda protezionistica nonostante le recenti bocciature della Corte Suprema. Iloscilla vicino ai massimi di sette mesi in attesa dei negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran previsti per giovedì in Svizzera.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,07%),(+2,73%),(+2,34%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,29%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,01%.(+17,29%),(+9,60%),(+7,98%) e(+7,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,72%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 10,07%.scende del 3,72%.Calo deciso per, che segna un -2,99%.