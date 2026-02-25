Piazza Affari: positiva la giornata per Mediobanca

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia
, in guadagno del 2,34% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari italiana
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 19,42 Euro. Primo supporto visto a 18,96. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 18,68.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)