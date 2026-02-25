Saipem, salta l'acquisto della drillship Deep Value Driller. Guidance invariata

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato chein conseguenza della decisione, assunta dalla parte venditrice Deep Value Driller di procedere con la vendita della nave ad una terza parte.Saipem ricorda che, in data 17 febbraio 2026, entrambe le società avevano informato il mercato in merito all'accordo raggiunto sui principali termini e condizioni per l'acquisto della Deep Value Driller e che la sottoscrizione dell'accordo definitivo era subordinata, tra l'altro, all'approvazione dei rispettivi CdA. Successivamente, in data 24 febbraio 2026, Saipem ha informato il mercato in merito all'avvenuta autorizzazione dell'operazione da parte del proprio consiglio. Saipem "e diritti in ogni sede, nessuna esclusa", si legge in una nota.Con riferimento ai risultati finanziari pubblicati da Saipem, viene spiegato che gli impatti del mancato accordo di acquisto dell'unità di perforazione Deep Value Driller comportano un miglioramento della posizione finanziaria netta post-IFRS 16 al 31 dicembre 2025 di 226 milioni di euro e una corrispondente riduzione del diritto d'utilizzo di attività in leasing (Right-of-Use Assets). La