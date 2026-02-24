Saipem, per il 2026 attesi ricavi a 15,5 miliardi in linea con il 2025

(Teleborsa) - Il Cda di Saipem
ha esaminato il preconsuntivo consolidato dell'esercizio 2025 che si è chiuso con ricavi
consolidati pari a 15,5 miliardi di euro, in crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente, e l’EBITDA
raggiunge un livello pari a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 29,1%. L’Utile Netto
risulta pari a 310 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 306 milioni dell'esercizio precedente.
Il free cash flow
al netto dei canoni di locazione raggiunge i 792 milioni nel 2025, in crescita del 56,8% anno su anno. L’acquisizione di nuovi ordini
si è attestata a 13 miliardi, a fronte dei 18,8 miliardi del 2024, e ha visto una forte accelerazione nell’ultimo trimestre dell’anno (5,4 miliardi), mantenendo il valore del portafoglio
al di sopra dei 31 miliardi di euro.
Nel solo quarto trimestre dell'anno
, il gruppo presieduto da Elisabetta Serafin ha consuntivato ricavi per 4,5 miliardi in crescita del 2,2% rispetto al corrispondente trimestre del 2024, l'EBITDA adjusted ha accelerato del 21,5% a 515 milioni, mentre l'utile netto è diminuito dell'11% a 89 milioni. I nuovi ordini acquisiti hanno raggiunto quota 5,4 miliardi.
In coerenza con la dividend policy e in linea con il 2025, il Cda intende proporre il pagamento di un dividendo pari a 0,17 euro per azione
, equivalenti a circa 330 milioni.
Il Consiglio ha inoltre approvato il budget 2026 e la guidance 2026
. Per questo anno, il gruppo lombardo prevede di registrare ricavi
pari a circa 15,5 miliardi di euro e un EBITDA adjusted
intorno ai 1,9 miliardi e di generare un Cash Flow Operativo
(al netto dei canoni di locazione) di circa 1,0 miliardo. Gli Investimenti tecnici
sono attesi a circa 450 milioni di euro (escluso l’esborso relativo all’acquisto della drillship Deep Value Driller). Il Free Cash Flow
(al netto dei canoni di locazione) è stimato intorno a 600 milioni (escluso l’esborso
relativo all’acquisto della drillship Deep Value Driller).