Saipem, per il 2026 attesi ricavi a 15,5 miliardi in linea con il 2025

Saipem

(Teleborsa) - Il Cda diha esaminato il preconsuntivo consolidato dell'esercizio 2025 che si è chiuso conconsolidati pari a 15,5 miliardi di euro, in crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente, e l’raggiunge un livello pari a 1,7 miliardi di euro, in aumento del 29,1%. L’risulta pari a 310 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 306 milioni dell'esercizio precedente.Ilal netto dei canoni di locazione raggiunge i 792 milioni nel 2025, in crescita del 56,8% anno su anno. L’si è attestata a 13 miliardi, a fronte dei 18,8 miliardi del 2024, e ha visto una forte accelerazione nell’ultimo trimestre dell’anno (5,4 miliardi), mantenendo ilal di sopra dei 31 miliardi di euro.Nel solo, il gruppo presieduto da Elisabetta Serafin ha consuntivato ricavi per 4,5 miliardi in crescita del 2,2% rispetto al corrispondente trimestre del 2024, l'EBITDA adjusted ha accelerato del 21,5% a 515 milioni, mentre l'utile netto è diminuito dell'11% a 89 milioni. I nuovi ordini acquisiti hanno raggiunto quota 5,4 miliardi.In coerenza con la dividend policy e in linea con il 2025, il Cda intende proporre il pagamento di un, equivalenti a circa 330 milioni.Il Consiglio ha inoltre approvato il budget 2026 e la. Per questo anno, il gruppo lombardo prevede di registrarepari a circa 15,5 miliardi di euro e unintorno ai 1,9 miliardi e di generare un(al netto dei canoni di locazione) di circa 1,0 miliardo. Glisono attesi a circa 450 milioni di euro (escluso l’esborso relativo all’acquisto della drillship Deep Value Driller). Il(al netto dei canoni di locazione) è stimato intorno a 600 milioni (escluso l’esborsorelativo all’acquisto della drillship Deep Value Driller).