Milano 13:44
47.276 +0,22%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:44
10.820 +0,13%
Francoforte 13:44
25.276 +0,40%

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Sessione moderatamente positiva quella del 25 febbraio, per l'Hang Seng Index, che termina gli scambi in salita a 26.765,7.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 26.425,4. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 27.094. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 27.762,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
