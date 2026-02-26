Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Sessione moderatamente positiva quella del 25 febbraio, per l'Hang Seng Index, che termina gli scambi in salita a 26.765,7.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 26.425,4. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 27.094. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 27.762,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)