Milano 12:59
47.475 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 12:59
10.892 +0,42%
Francoforte 12:59
25.318 +0,12%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Giornata negativa per l'Hang Seng Index, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,44%.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 26.147,4 con tetto rappresentato dall'area 26.848,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25.913,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
