Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Giornata negativa per l'Hang Seng Index, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,44%.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 26.147,4 con tetto rappresentato dall'area 26.848,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25.913,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)