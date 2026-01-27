Milano
Martedì 27 Gennaio 2026, ore 11.23
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,36%)
Ibex 35 inizia gli scambi a 17.744,6 Euro
In breve
,
Finanza
27 gennaio 2026 - 09.18
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,36%, a quota 17.744,6 in apertura.
