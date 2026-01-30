Milano 9:52
45.402 +0,72%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:52
10.182 +0,10%
24.503 +0,80%

Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,07%

L'Indice Hang Seng chiude a 27.390,46 punti

In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,07% e archivia la seduta a 27.390,46 punti.
