Buzzi avvia un buyback fino a 200 milioni di euro

Buzzi

Società attiva nel settore del cemento

(Teleborsa) -ha annunciato l', autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2025, con une un limite complessivo di titoli che rispetta la normativa vigente, considerando le azioni già detenute dalla società e dalle sue controllate.L'obiettivo è procedere al successivo annullamento delle azioni acquistate, senza riduzione del capitale sociale, così da riconoscere agli azionisti una remunerazione aggiuntiva rispetto ai dividendi. Alla prossima Assemblea straordinaria sarà proposta sia la cancellazione delle azioni acquistate nell'ambito del programma, sia l'annullamento delle azioni già in portafoglio, pari a 11.601.276 titoli, corrispondenti al 6,023% del capitale sociale.Il programma partirà il 27 febbraio 2026 e si concluderà entro agosto 2026, mentre l'autorizzazione assembleare resta valida per diciotto mesi dal 13 maggio 2025. L'esecuzione degli acquisti è stata affidata a Bank of America, che opererà in piena indipendenza.A Piazza Affari, intanto, laregistra una flessione dell'1,87% e si attesta a 48,32 euro.