Stellantis, downgrade da Alphavalue e taglio target price da Berenberg
Finanza
,
Consensus
12 febbraio 2026 - 09.02
(Teleborsa) - Alphavalue ha tagliato a "
Reduce
" da "Buy" la
raccomandazione
su
Stellantis
, colosso italo-francese dell'automotive, mentre Berenberg ha ridotto il
target price
a
7,80 euro
per azione dai precedenti 10 euro (rating Buy confermato).
Stellantis
+0,67%
