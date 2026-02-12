Milano 9:49
46.784 +0,59%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 9:49
10.498 +0,25%
25.070 +0,86%

Stellantis, downgrade da Alphavalue e taglio target price da Berenberg

Finanza, Consensus
Stellantis, downgrade da Alphavalue e taglio target price da Berenberg
(Teleborsa) - Alphavalue ha tagliato a "Reduce" da "Buy" la raccomandazione su Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, mentre Berenberg ha ridotto il target price a 7,80 euro per azione dai precedenti 10 euro (rating Buy confermato).
Condividi
```