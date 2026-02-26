Energia e competitività, Orsini: “Il decreto Bollette è solo l’inizio”

(Teleborsa) - Ilrappresenta "", ma ora è necessario lavorare tutti insieme a unÈ quanto ha dichiarato ilin un’intervista a Il Giornale, sottolineando come il tema dell’energia riguardi governo, produttori e consumatori. Secondo Orsini, tra vent’anni l’Italia consumerà quasi il doppio dell’energia attuale, spinta dall’elettrificazione e dallo sviluppo dei data center: "".Per affrontare questa prospettiva serve "". Orsini ha ricordato che, iniziative che, a suo avviso, vanno incentivate. Allo stesso tempo occorre sbloccare le autorizzazioni per eolico e fotovoltaico: "Non possiamo lamentarci dei costi eccessivi e poi bloccare ogni impianto con argomenti ideologici. Serve responsabilità collettiva".Rispondendo alle critiche di alcuni gruppi produttori di energia, che hanno minacciato di lasciare Confindustria,: "Chi produce energia deve fare profitto, è naturale. Ma oggi c’è l’interesse nazionale: garantire prezzi sostenibili per tutti, per il Paese. Servono regole che permettano investimenti e costi più bassi. Se collaboriamo vinciamo".Il presidente degli industriali ha poi allargato lo sguardo all’Europa, evidenziando come "non è normale che l’energia costi in modo così diverso tra Paesi membri".: "Chiunque comprende che per essere davvero competitivi l’Europa dovrebbe averlo su energia e capitali, oltre ad avere una difesa comune.". Anche il sistema Ets, secondo Orsini, va rivisto: "Non ha senso penalizzare chi produce rinnovabili con la tassa sulla CO2. È un costo che ricade su imprese e cittadini e non rafforza la competitività". L’industria europea, ha concluso, pesa per circa l’1,5% delle emissioni globali: "Non possiamo distruggerla per un impatto così limitato, mentre la Cina investe su gas e rinnovabili ma continua a usare senza risparmio fonti fossili contribuendo all’inquinamento del pianeta".