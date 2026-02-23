Neodecortech, il DL Bollette estende l’operatività di Bio Energia Guarcino fino al 2030

Neodecortech

(Teleborsa) -, tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, comunica che, a seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 19/25 (cd. “DL Bollette”), il Gruppo conferma l’operatività di Bio Energia Guarcino (BEG) almeno fino al 2030.Il provvedimento, spiega una nota, introduce un quadro normativo più chiaro e definito per gli impianti alimentati a bioliquidi,disciplinando in modo puntuale le condizioni di applicazione del meccanismo dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG) e chiarendo gli elementi che negli ultimi mesi avevano generato incertezza per gli operatori del settore, garantendo così visibilità operativa e regolatoria.(BEG) ha dichiarato: "L’emanazione del nuovo Decreto Bollette va accolta con grande favore perché definisce un quadro normativo finalmente più chiaro e stabile per il settore delle bioenergie. Il provvedimento definisce in modo puntuale le condizioni di applicazione del meccanismo dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG), restituendo così visibilità e programmazione agli operatori industriali".In particolare, per gli impianti alimentati con materiali sostenibili e integrati in un ciclo produttivo industriale, come quello di BEG connesso alle Cartiere di Guarcino, viene confermata la continuità del meccanismo dei PMG fino al 2030.Questo rappresenta un "elemento essenziale di stabilità e programmazione" per la nostra attività industriale. Le modalità attuative saranno disciplinate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto dei principidi sostenibilità del sistema e di equilibrio della spesa pubblica.ha concluso: "Il DL Bollette rappresenta quindi un riconoscimento concreto del valore dell’energia prodotta in connessione diretta con un processo industriale. Un modello che garantisce efficienza, continuità operativa, stabilità dei costi energetici e un contributo concreto alla transizione verso un’economia più circolare e decarbonizzata. Il Gruppo Neodecortech conferma il proprio impegno nello sviluppo di modelli energetici integrati e sostenibili, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la necessità di rafforzare la competitività del sistema industriale italiano".