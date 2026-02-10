Orsini (Confindustria): decreto energia indispensabile per competitività

(Teleborsa) - "Stiamo attendendo e speriamo arrivi presto il decreto sull'iperammortamento che io credo riuscirà a dare un buon overboost all'economia italiana e anche europea"
ma "abbiamo ancora dei gap importanti che sono quelli dell'energia e stiamo attendendo il decreto energia. So che il governo ci sta lavorando e che in questi giorni dovrebbe essere varato". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini,
a margine della presentazione della terza edizione del roadshow di BNL BNP Paribas.
Il decreto energia "per noi è indispensabile perché per essere competitivi in un'Europa
dove purtroppo non esiste un mercato unico europeo dell'energia - ha aggiunyo - è un problema enorme"
Orsini ha poi spiegato che, a causa dei costi alti dell'energia "imprese e anche multinazionali non ci scelgono o addirittura vogliono andare fuori dall'Italia. Non possiamo permettercelo".