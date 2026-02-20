Milano
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in febbraio
20 febbraio 2026 - 16.10
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in febbraio pari a 56,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 56,4 punti (la previsione era 57,3 punti).
