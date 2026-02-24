Milano 16:57
USA, fiducia consumatori a febbraio sale più delle attese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Cresce più del previsto la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un incremento dell'indice a 91,2 punti, nel mese di febbraio, rispetto agli 89 punti del mese di gennaio (rivisto da un preliminare di 84,5 punti) e contro una discesa più contenuta fino a 87,4 punti attesa dal consensus.

Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente scende di 1,8 punti e si porta a 120 punti, mentre l'indice sulle attese sale di 4,8 punti a 72 punti.

Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.

(Foto: © Bred2k8 / Dreamstime)
