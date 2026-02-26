Milano 25-feb
Appuntamenti macroeconomici del 26 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Giovedì 26/02/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 110,2 punti; preced. 109,9 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 97,6 punti)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (atteso 97,2 punti; preced. 96,8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -6,1 punti; preced. -6,8 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -12,2 punti; preced. -12,4 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 99,8 punti; preced. 99,4 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 206K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -144 Mld piedi cubi)


