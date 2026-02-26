Appuntamenti macroeconomici del 26 febbraio 2026

(Teleborsa) - Giovedì 26/02/2026
06:00 Giappone
: Leading indicator (atteso 110,2 punti; preced. 109,9 punti)
10:00 Unione Europea
: M3, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
10:00 Italia
: Fiducia imprese (preced. 97,6 punti)
10:00 Italia
: Fiducia consumatori (atteso 97,2 punti; preced. 96,8 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia imprese (atteso -6,1 punti; preced. -6,8 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -12,2 punti; preced. -12,4 punti)
11:00 Unione Europea
: Fiducia economia (atteso 99,8 punti; preced. 99,4 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 217K unità; preced. 206K unità)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -144 Mld piedi cubi)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))