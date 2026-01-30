Londra: movimento negativo per Anglo American

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società mineraria
, in flessione del 2,89% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Anglo American
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,71%, rispetto a +0,34% del principale indice della Borsa di Londra
).
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)