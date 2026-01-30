Milano 9:55
Londra: movimento negativo per Anglo American
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società mineraria, in flessione del 2,89% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Anglo American mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,71%, rispetto a +0,34% del principale indice della Borsa di Londra).



