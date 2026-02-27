Madrid: spinge in avanti Solaria

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Solaria
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Solaria
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,07 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,54. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)