Contratti pubblici, MIT: a regime nuova piattaforma digitale per monitoraggio Collegi Consultivi Tecnici

(Teleborsa) -ccelera sulla digitalizzazione e sulla trasparenza nel settore degli appalti pubblici. La nuova piattaforma informatica dedicata ai Collegi Consultivi Tecnici (CCT) ha lo scopo di essere uno strumento di monitoraggio centrale per la fase di esecuzione delle opere pubbliche.Lo comunica lo stesso Ministero spiegando che la nuova infrastruttura digitale - lanciata lo scorso 3 dicembre -egna un ammodernamento per la gestione dei dati degli appalti pubblici.si caratterizza per un’elevata semplificazione dei processi di accesso grazie a un’interfaccia intuitiva, utilizzabile tramite SPID o CIE, permettendo ai Collegi, già costituiti o di nuova costituzione, di registrare con facilità tutte le informazioni obbligatorie, dalla fase di costituzione fino alle pronunce conclusive.ermette all’Osservatorio di aggregare i dati in tempo reale e di elaborare statistiche precise per valutare l’impatto e l’efficacia dei CCT all'interno del sistema dei contratti pubblici. Allo stesso tempo, la piena integrazione con la Banca dati nazionale dell’ANAC assicura un costante presidio sulla legalità e sulla conformità normativa.degli strumenti di monitoraggio risponde alla strategia del MIT di garantire una gestione dei contratti pubblici sempre più fluida, riducendo i tempi del contenzioso e assicurando che le opere strategiche per il Paese procedano senza blocchi burocratici o tecnici.La piattaforma