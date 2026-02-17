Milano 17:35
Sicurezza ferroviaria, Uni e Fermerci scrivono le prassi per autoregolarsi

(Teleborsa) - Arrivano nuove prassi per la formazione del personale ferroviario in materia di sicurezza. Fermerci ed Uni – Ente Italiano di Normazione, assieme ai principali stakeholder istituzionali, ne discuteranno il prossimo 19 marzo, in un convegno organizzato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il legislatore europeo ha infatti delegato in via esclusiva alle Imprese Ferroviarie ed ai Gestori dell’Infrastruttura il compito di individuare le mansioni e le procedure di sicurezza essenziali, i requisiti per la formazione, la valutazione e il monitoraggio delle competenze del personale.

Fermerci ed UNI hanno dunque pensato di codificare le best practice del settore in un sistema di prassi di riferimento che possano guidare e aiutare gli operatori nelle proprie scelte di esercizio. Si tratta di un decalogo che mira a dare delle linee guida di riferimento comuni a tutto il settore ferroviario da applicare ai casi specifici delle aziende che operano nei trasporti e gestiscono le infrastrutture evitando confusione e disgregazione.

"Siamo di fronte ad un cambiamento strutturale, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture hanno bisogno di un modello di riferimento per adeguarsi organicamente alle richieste che arrivano dalla UE", ha affermato Clemente Carta, presidente di Fermerci.
