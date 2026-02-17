Sicurezza ferroviaria, Uni e Fermerci scrivono le prassi per autoregolarsi

(Teleborsa) - Arrivanodel personaleferroviario. Fermerci ed Uni – Ente Italiano di Normazione, assieme ai principali stakeholder istituzionali, ne discuteranno il prossimo 19 marzo, in un convegno organizzato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Ilha infatti delegato in via esclusiva alleed aiil compito di individuareessenziali, i requisiti per la, la valutazione e il monitoraggio delle competenze del personale.Fermerci ed UNI hanno dunque pensato didel settore in un sistema diche possano guidare e aiutare gli operatori nelle proprie scelte di esercizio. Si tratta di uncomuni a tutto il settore ferroviario da applicare ai casi specifici delle aziende che operano nei trasporti e gestiscono le infrastrutture evitando confusione e disgregazione."Siamo di fronte ad un cambiamento strutturale, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture hanno bisogno di un modello di riferimento per adeguarsi organicamente alle richieste che arrivano dalla UE", ha affermato, presidente di Fermerci.