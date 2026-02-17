Sicurezza ferroviaria, Uni e Fermerci scrivono le prassi per autoregolarsi

(Teleborsa) - Arrivano nuove prassi per la formazione
del personale
ferroviario in materia di sicurezza
. Fermerci ed Uni – Ente Italiano di Normazione, assieme ai principali stakeholder istituzionali, ne discuteranno il prossimo 19 marzo, in un convegno organizzato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il legislatore europeo
ha infatti delegato in via esclusiva alle Imprese Ferroviarie
ed ai Gestori dell’Infrastruttura
il compito di individuare le mansioni e le procedure di sicurezza
essenziali, i requisiti per la formazione
, la valutazione e il monitoraggio delle competenze del personale.
Fermerci ed UNI hanno dunque pensato di codificare le best practice
del settore in un sistema di prassi di riferimento
che possano guidare e aiutare gli operatori nelle proprie scelte di esercizio. Si tratta di un decalogo che mira a dare delle linee guida di riferimento
comuni a tutto il settore ferroviario da applicare ai casi specifici delle aziende che operano nei trasporti e gestiscono le infrastrutture evitando confusione e disgregazione.
"Siamo di fronte ad un cambiamento strutturale, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture hanno bisogno di un modello di riferimento per adeguarsi organicamente alle richieste che arrivano dalla UE", ha affermato Clemente Carta
, presidente di Fermerci.