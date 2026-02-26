Milano 10:26
Unione Europea, M3 (YoY) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, M3 in gennaio su base annuale (YoY) +3,3%, in aumento rispetto al precedente +2,8% (la previsione era +2,9%).
