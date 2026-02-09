India, Goldman Sachs incrementa le stime sul PIL del 2026

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha alzato le stime di crescita
economica dell’India
nel 2026
, citando la riduzione dei dazi statunitensi
in seguito a un nuovo accordo commerciale
provvisorio annunciato tra i due paesi.
La banca guidata da David Solomon ha dichiarato di aver migliorato le previsioni sulla crescita del PIL reale
indiano nel 2026 di 20 punti base, portandola al 6,9% su base annua
.
Il presidente Trump all’inizio di questo mese ha annunciato una riduzione dei dazi "reciproci" sulle esportazioni indiane verso gli Stati Uniti dal 25% al 18%
. Inoltre, un ordine esecutivo della Casa Bianca ha revocato il dazio aggiuntivo del 25% legato alle importazioni indiane di petrolio russo
dopo che l’India ha accettato di interrompere gli acquisti.
Secondo Goldman, gli Stati Uniti hanno ridotto il dazio totale sulla maggior parte delle importazioni indiane dal 50% - inclusa l’imposta legata alla Russia - al 18%. I dazi su gemme e gioielli sono stati azzerati dal 50%, mentre i tessili ora affronteranno un’imposta del 18% rispetto al precedente 50%.
Dal canto suo, l’India ridurrà o eliminerà i dazi sui beni industriali statunitensi
e su un’ampia gamma di prodotti agricoli
. I prodotti geneticamente modificati, i cereali e i latticini sono esclusi dalle concessioni tariffarie.
"Questi prodotti agricoli costituiscono circa il 60-70% delle importazioni agricole indiane dagli USA
che potrebbero beneficiare di dazi più bassi o nulli", hanno osservato gli strateghi.
Inoltre, la banca statunitense ha dichiarato di aver ridotto la stima del deficit delle partite correnti
dell’India di circa lo 0,25% del PIL, portandolo allo 0,8% del PIL nel 2026. Gli analisti hanno affermato che la pressione sulla rupia si è attenuata
, sebbene vedano un margine limitato per ulteriori guadagni, e hanno mantenuto la loro previsione
che la Reserve Bank of India manterrà invariato il tasso repo
di riferimento al 5,25% nel 2026, poiché i rischi al ribasso per la crescita si sono ridotti.(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)