Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,54%.
La situazione di medio periodo dell'S&P 500 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6.957,4. Supporto visto a quota 6.849. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7.065,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)