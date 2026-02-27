Milano 9:35
47.461 +0,07%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:35
10.889 +0,39%
25.303 +0,06%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,54%.

La situazione di medio periodo dell'S&P 500 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6.957,4. Supporto visto a quota 6.849. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7.065,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```