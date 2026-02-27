Dal recupero al mercato: il divario tra riciclo e sostituzione in Italia, Francia e Germania

(Teleborsa) - Se il tasso di riciclo misura quanto il sistema "sa recuperare"
, è poi il tasso di sostituzione a dire se quel recupero diventa davvero mercato, cioè se gli aggregati riciclati rientrano nei cantieri sostituendo materiali vergini
. Quattro A (Gruppo Seipa)
approfondisce ancora una volta questo tema così cruciale per l’ambiente
, concentrando la sua analisi su Italia, Francia e Germania
, tre Paesi centrali per il loro peso economico nell’ambito della filiera delle costruzioni e, soprattutto, tre casi-tipo che mostrano come l’Europa possa eccellere nel recupero ma divergere radicalmente quando si parla di riutilizzo industriale.
"Ci siamo concentrati su questi Paesi perché rappresentano il triangolo strategico dell’UE
, un triangolo caratterizzato da grandi mercati delle costruzioni e delle infrastrutture e quindi da grandi flussi di rifiuti C&D, nonché da una filiera industriale e logistica strutturata che rende misurabile la distanza tra performance tecniche e mercato", spiegano gli analisti di Quattro A.
Le metriche chiave: stesso recupero, esiti diversi. Dai dati messi a confronto da Quattro A
, emergono tre profili nettamente distinti:
1) Italia
: prima nel recovery, ultima nella sostituzione. L’Italia guida la classifica con un recovery rate del 98%, ma registra un tasso di sostituzione dello 0,4%: il divario più marcato tra i Paesi UE analizzati. In altri termini: il materiale viene recuperato, ma non rientra stabilmente nel mercato come materia prima seconda.
2) Francia
: recupero più basso e sostituzione ancora limitata. La Francia si colloca a 75,6% di recovery e 12% di sostituzione: un doppio livello che segnala margini di recupero ancora significativi e, soprattutto, la necessità di accelerare il passaggio dal riciclo alla domanda di mercato per gli aggregati riciclati.
3) Germania
: recupero elevato e riutilizzo industriale. La Germania combina un tasso di riciclo del 91,3% con un tasso di sostituzione del 22%. È un profilo che indica una filiera dove il riciclo tende più spesso a tradursi in sostituzione reale, collocandosi tra le best practice europee dopo Austria (25%), Danimarca (28%), Lussemburgo (30%), Belgio (35%) e Paesi Bassi (40%).
Il gap maggiore è dunque quello dell’Italia (97,6 punti)
. Nel confronto, il gap scende a 63,6 punti in Francia e a 69,3 punti in Germania.
"Il vero spartiacque è la domanda, non l’offerta. Il dato che cambia la prospettiva è che recuperare non basta
: senza programmazione dei flussi e continuità della domanda, il riciclato resta un "output" di impianto e non un "input" di cantiere" sottolineano gli analisti di Quattro A.
Il paradosso italiano resta uno dei più evidenti: performance di recupero ai vertici, ma sostituzione quasi nulla. Eppure, ricorda Quattro A
, esistono best practice industriali: nei siti del Gruppo Seipa il tasso di sostituzione supera il 50%, con punte del 55%, a dimostrazione che la chiusura del ciclo è industrialmente praticabile e non solo teorica.