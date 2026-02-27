Milano 12:59
47.475 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 12:59
10.892 +0,42%
Francoforte 12:59
25.318 +0,12%

Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di packaging, che avanza bene del 2,99%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di contenitori, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 15,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,42. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```