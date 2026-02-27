Milano 11:23
Madrid: scambi in positivo per Inmobiliaria Colonial
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo immobiliare spagnolo, con una variazione percentuale del 2,90%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Inmobiliaria Colonial evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Inmobiliaria Colonial rispetto all'indice.


Tecnicamente, Inmobiliaria Colonial è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,732 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,572. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,892.

