Madrid: scambi in positivo per Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo immobiliare spagnolo
, con una variazione percentuale del 2,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Inmobiliaria Colonial
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Inmobiliaria Colonial
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Inmobiliaria Colonial
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,732 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,572. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,892.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)