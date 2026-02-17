Madrid: andamento rialzista per Inmobiliaria Colonial

gruppo immobiliare spagnolo

Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,253 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,338. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,197.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)