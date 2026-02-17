Milano 17:35
Madrid: andamento rialzista per Inmobiliaria Colonial
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo immobiliare spagnolo, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Inmobiliaria Colonial subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,253 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,338. Il peggioramento di Inmobiliaria Colonial è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,197.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
