Meta, risultati 2025 record e mega piano di investimenti per la "Superintelligence"

(Teleborsa) - Meta
ha chiuso l'esercizio 2025
con una solida performance finanziaria, trainata da una decisa accelerazione del suo core business pubblicitario. Nel quarto trimestre
dell'anno, i ricavi pubblicitari
sono balzati a 58,14 miliardi di dollari, segnando un incremento del 24% rispetto ai 46,78 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Grazie a questi risultati, la società ha battuto le stime
di analisti su profitti e fatturato, prevedendo per il primo trimestre
del 2026 ricavi compresi tra 53,5 e 56,5 miliardi di dollari, un valore superiore alle attese di Wall Street.
Il CEO Mark Zuckerberg ha utilizzato questa solidità di cassa per annunciare un massiccio incremento della spesa in conto capitale
(capex), finalizzato al raggiungimento della "superintelligence
", ovvero il traguardo teorico in cui le macchine superano l'intelligenza umana. Nel 2025, la spesa per investimenti di Meta è stata di 72,22 miliardi di dollari. Per il 2026, l'azienda ha pianificato un ulteriore balzo, stimando un capex tra 115 e 135 miliardi di dollari
, con un incremento del 73% destinato principalmente alla costruzione di enormi data center
per l'IA e ai costi per fornitori cloud terzi.
L'aggressivo piano di investimenti ha avuto un impatto immediato sulla redditività
: nel quarto trimestre del 2025, la crescita del capex (+49%) ha superato quella dei ricavi (+24%), portando a una contrazione del margine operativo
di 7 punti percentuali.
Oltre alle infrastrutture, Meta prevede un aumento delle spese totali
per il 2026 (fino a 169 miliardi di dollari) a causa della competizione per i talenti
nella Silicon Valley, che comporterà compensi più elevati per l'assunzione di esperti di intelligenza artificiale.