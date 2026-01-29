Meta, risultati 2025 record e mega piano di investimenti per la "Superintelligence"

Meta

(Teleborsa) -ha chiuso l'con una solida performance finanziaria, trainata da una decisa accelerazione del suo core business pubblicitario. Neldell'anno, isono balzati a 58,14 miliardi di dollari, segnando un incremento del 24% rispetto ai 46,78 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Grazie a questi risultati, la società ha battuto ledi analisti su profitti e fatturato, prevedendo per ildel 2026 ricavi compresi tra 53,5 e 56,5 miliardi di dollari, un valore superiore alle attese di Wall Street.Il CEO Mark Zuckerberg ha utilizzato questa solidità di cassa per annunciare un massiccio incremento della(capex), finalizzato al raggiungimento della "", ovvero il traguardo teorico in cui le macchine superano l'intelligenza umana. Nel 2025, la spesa per investimenti di Meta è stata di 72,22 miliardi di dollari. Per il 2026, l'azienda ha pianificato un ulteriore balzo, stimando un, con un incremento del 73% destinato principalmente alla costruzione di enormiper l'IA e ai costi per fornitori cloud terzi.L'aggressivo piano di investimenti ha avuto un impatto immediato sulla: nel quarto trimestre del 2025, la crescita del capex (+49%) ha superato quella dei ricavi (+24%), portando a unadi 7 punti percentuali.Oltre alle infrastrutture, Meta prevede un aumento delleper il 2026 (fino a 169 miliardi di dollari) a causa della competizione per inella Silicon Valley, che comporterà compensi più elevati per l'assunzione di esperti di intelligenza artificiale.