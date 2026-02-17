Euromoney Trade Finance Survey 2026: UniCredit votata Best Trade Finance Bank in 8 paesi

(Teleborsa) -è stata nuovamente riconosciuta come leader per i servizi di trade finance in Europa Centro-Orientale nell'ultima. Quest'anno, l'istituto è stato elettoin otto paesi, riaffermando la sua solida e costante performance in tutta la regione.giunta alla quindicesima edizione, ha raccolto feedback da oltre 12.700 aziende e istituzioni finanziarie, che hanno certificato la nostra competenza sui prodotti, il nostro servizio clienti leader di mercato e la nostra profonda conoscenza dei principali mercati europei. Ampiamente considerato il punto di riferimento per il settore del trade finance globale, il sondaggio classifica le banche di tutti i paesi e le aree geografiche, valutandone i livelli di customer service, la conoscenza delle esigenze dei clienti e la qualità dei prodotti.Best Trade Finance Bank in Austria; Best Trade Finance Bank in Bulgaria; Best Trade Finance Bank in Croazia;Best Trade Finance Bank in Repubblica Ceca; Best Trade Finance Bank in Romania; Best Trade Finance Bank in Ungheria; Best Trade Finance Bank in Slovacchia; Best Trade Finance Bank in Slovenia."Siamo orgogliosi di essere al fianco dei nostri clienti e di aiutarli a tracciare la propria rotta nell'attuale contesto complesso. In quest'ottica, – ha commentato– continuiamo a semplificare e a digitalizzare i nostri processi di trade finance, riducendo al minimo i rischi e il time-to-market per i nostri clienti, migliorando al contempo trasparenza ed efficienza. È fantastico ricevere questo voto di fiducia dai nostri clienti e non vediamo l'oradi ricambiare la loro fiducia ancora una volta nel 2026"."In UniCredit, i nostri team attivi nella regione – ha aggiunto– lavorano fianco a fianco con i clienti, comprendendo le loro attività e fornendo rapidamente il supporto di cui hanno bisogno. Questi premi riflettono la stretta partnership e la perfetta collaborazione tra i nostri banchieri locali e i loro colleghi nelle nostre fabbricheprodotto globali. Insieme garantiscono soluzioni tempestive, efficaci e basate sulle sfide concrete dei nostri clienti".