IFAT Saudi Arabia 2026: MS Desk Italy rafforza il ponte tra Made in Italy e Paesi del Golfo

(Teleborsa) - In un contesto di profonda trasformazione economica e ambientale guidata dalla Vision 2030,si è confermata la principale piattaforma espositiva del Medio Oriente dedicata alle tecnologie per la gestione delle risorse idriche, dei rifiuti e del riciclo. L'evento, ospitato presso il, rappresenta oggi uno snodo strategico per l'incontro tra l'innovazione internazionale e le priorità di sviluppo del Regno dell'Arabia Saudita. All'interno di questo scenario,ha svolto un ruolo centrale di mediazione strategica e operativa tra l'eccellenza del Made in Italy e i mercati dei Paesi del Golfo, supportando le imprese italiane nel posizionamento e nello sviluppo di relazioni qualificate in una delle aree a più alto tasso di crescita a livello globale.Grazie a una profonda conoscenza del contesto normativo, istituzionale e culturale locale, MS Desk Italy ha affiancato i propri clienti – tra cui– facilitando il dialogo con stakeholder chiave, autorità governative e grandi operatori industriali sauditi. Un'attività che va ben oltre la semplice presenza fieristica, traducendosi nella creazione di opportunità concrete, partnership industriali e accesso ai processi decisionali locali.Con oltre 450 espositori provenienti da più di 35 Paesi,ha offerto una panoramica completa sulle tecnologie ambientali più avanzate: dal trattamento delle acque e dissalazione, alle soluzioni Waste-to-Energy, fino ai sistemi intelligenti per la gestione urbana dei rifiuti. Un ecosistema ideale per valorizzare il know-how italiano, riconosciuto a livello internazionale per affidabilità, innovazione e sostenibilità.I summit tematici dell'evento – tra cui l'dedicato al settore dei rifiuti, e il, focalizzato sull'acqua – hanno rappresentato un momento chiave di confronto con i principali decision-maker del Regno, tra cui il Ministero dell'Ambiente, delle Acque e dell'Agricoltura e il National Center for Waste Management (MWAN), delineando le future direttrici di investimento per l'intera regione MENA."Il nostro obiettivo è essere un abilitatore strategico per le imprese italiane che intendono operare nei mercati del Golfo – commenta–. Accompagniamo le aziende lungo tutto il percorso di internazionalizzazione, traducendo l'eccellenza tecnologica italiana in soluzioni pienamente allineate alle esigenze e alle priorità di sviluppo dei Paesi dell'area".