Milano 9:38
47.488 +0,13%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:38
10.893 +0,43%
25.318 +0,12%

Piazza Affari: giornata depressa per Ferretti

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore di yacht di lusso, che presenta una flessione del 2,71%.

Lo scenario su base settimanale di Ferretti rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Ferretti classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,928 Euro e primo supporto individuato a 3,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,996.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
