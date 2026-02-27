Piazza Affari: giornata depressa per Ferretti

(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore di yacht di lusso
, che presenta una flessione del 2,71%.
Lo scenario su base settimanale di Ferretti
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Ferretti
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,928 Euro e primo supporto individuato a 3,86. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,996.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)