Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferretti

costruttore di yacht di lusso

FTSE Italia Mid Cap

Ferretti

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,60%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,911 Euro con primo supporto visto a 3,791. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,713.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)