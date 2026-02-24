Piazza Affari: risultato positivo per Ferretti

costruttore di yacht di lusso

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,09 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,782. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,398.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)