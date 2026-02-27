Piazza Affari: movimento negativo per BFF Bank

(Teleborsa) - Sottotono la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che passa di mano con un calo dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che BFF Bank
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,68%, rispetto a +1,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,601 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,717. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 3,833.
