Milano 13:05
47.466 +0,08%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:05
10.895 +0,44%
Francoforte 13:05
25.332 +0,17%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Safilo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che mostra un decremento dell'1,83%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big dell'occhialeria, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,899 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,959 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,871.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
